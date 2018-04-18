Москва, 18 апреля, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» в сопровождении танкера «Лена» направляется из Балтийска в Средиземное море. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе Балтфлота.

Kremlin.ru Балтийский флот

По словам официального представителя Балтфлота Романа Мартова, сторожевик будет нести службу в составе группы российских боевых кораблей в Средиземноморском регионе.

«Корабли убыли в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ РФ в Средиземном море», — отметил он.

Также сообщается, что на борту «Ярослава Мудрого» и сопровождающего танкера находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтфлота.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Крыму началась тренировка по проверке боеготовности Черноморского флота (ЧФ). Береговые и корабельные соединения ЧФ были подняты по тревоге, в море вышли ракетные, противолодочные и минно-тральные суда.

Отмечается, что целью учений является налаживание взаимодействия штабов различных уровней при планировании действий корабельных, авиационных и сухопутных флотских соединений.

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