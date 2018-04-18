Рязань, 18 апреля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Депутаты Рязанской областной думы на заседании 18 апреля приняли досрочную отставку своего коллеги, представителя «Единой России» Никиты Гордеева. Об этом думу попросил сам депутат, причины такого решения не уточняются.

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По данным местных СМИ, Никита Гордеев — сын бывшего воронежского губернатора, а ныне полномочного представителя президента в ЦФО Алексея Гордеева. Он был самым молодым депутатом Рязанской областной думы, в которую выбирался дважды: в 2010 и в 2015 году. Сейчас он также работает коммерческим директором ООО «Альта Дженетикс Раша» и исполнительным директором ООО «ОКА МОЛОКО».

«Теперь есть, с кого брать пример. Рязань для меня продолжает быть и оставаться родным регионом», — сказал Никита Гордеев во время заседания. (Цитата по «Рязанскому городскому сайту»)

Видимо, Никита Гордеев давно принял это решение. Такой вывод можно сделать из того факта, что в опубликованных декларациях о доходах депутатов облдумы его фамилии нет.

Кроме того, как сообщило ИА «МедиаРязань», в январе 2018 года Никита Гордеев продал компании «Эконива» свой холдинг «ОкаАгро», который находится в Рязанской области и занимает второе место по производству зерна в регионе.

Напомним, что отец теперь уже экс-депутата — Алексей Гордеев — был министром сельского хозяйства РФ, а с 2009 года занимал пост губернатора Воронежской области. Он сложил полномочия в декабре 2017 года. После этого был назначен на должность полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.