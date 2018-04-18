Москва, 18 апреля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Атомную подлодку, три корабля и 46 ракет «Калибр» получит Военно-морской флот (ВМФ) Российской Федерации в первом квартале 2018 г. Об этом, как передает ТК «Звезда», сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Г.Ковпак 7БДРМ «Тула»

«В интересах ВМФ приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Тула», три корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, два вертолета, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр», — сказал Борисов.

Как передавало ИА REGNUM, 23 марта председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что разработка новейших российских вооружений не будет остановлена, несмотря на планы сокращения военного бюджета.

По его словам, научные разработки — это будущее, на котором экономить нельзя, поэтому финансирование перспективных исследований сокращено не будет.

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