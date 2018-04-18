Оренбург, 18 апреля, 2018, 13:58 — ИА Регнум. В Оренбуржье депутатский корпус областного парламента 18 апреля большинством голосов отклонил законопроект о ежемесячном пособии на ребенка, не посещающего детский сад. Документ инициирован фракцией ЛДПР и предусматривает пособие в размере 5 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антонио Манчини. Бедный ученик

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Татьяна Казармщикова в своём выступлении отметила, что на территории региона отсутствует необходимое количество мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от полутора до трёх лет. Так, по сведениям, представленным министерством образования Оренбуржья, численность детей указанного возраста, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных учреждениях, на 1 сентября 2017 года составило 689 человек.

«Депутаты нашей фракции предлагают пойти по пути установления ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего дошкольное образовательное учреждение. Получателями пособия станут семьи, дети которых не могут посещать детский сад в силу отсутствия свободных мест.

Размер пособия предлагается установить в размере 5000 рублей. Обоснованность данной цифры заключается в том, что в настоящее время бюджет (областной и муниципальный) осуществляет финансирование по содержанию одного ребенка в месяц в детском саду ориентировочно в указанном размере. Таким образом, в случае 100% наличия мест, бюджетом указанные средства должны быть заложены на каждого ребёнка. Фактически в настоящее время область и муниципалитеты экономят указанные средства», — считает Казармщикова.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что проблема дефицита мест в детских садах создаёт большую социальную напряжённость в обществе. Усугубляется ситуация в неполных семьях, семьях с низким доходом и других социально незащищённых семьях:

«Предоставление денежной компенсации семьям, получившим отказ в предоставлении ребёнку места в детском саду в связи с нехваткой таковых в дошкольных образовательных учреждениях, представляется справедливым решением сложившейся ситуации. Если государство не в состоянии в данный момент обеспечить гарантированное Конституцией право на доступное дошкольное образование, оно должно хотя бы частично компенсировать затраты родителей, вызванные невозможностью исполнить государством своё обязательство. Денежная выплата может частично компенсировать оплату услуг няни или компенсирует матери отказ от выхода на работу по причину невозможности устройства ребенка в сад».

Депутат Светлана Иванова (КПРФ) обратила внимание на важность и актуальность законопроекта. Также она напомнила, что это не новая инициатива. В 2011 году коммунисты предлагали такой же вариант решения проблемы дефицита мест в детских садах. Иванова подчеркнула, что законопроект нужен и надо его поддержать. Одновременно она указала на отсутствие финансовых возможностей на его исполнение.

В поддержку законопроекта выступили депутаты Владимир Новиков (КПРФ) и Владимир Фролов («Справедливая Россия»). Заключительным словом в череде выступлений по поводу компенсаций стало слово министра образования региона Вячеслава Лабузова. Он предложил депутатам подумать сначала о ребёнке, а потом о родителе.

«Сегодня по всем образовательным стандартам ребенок, который идет в первый класс начальной школы, должен быть подготовлен и соответственным образом в условиях семьи, даже если родители имеют педагогическое образование, они это сделать, родители, не смогут. Именно поэтому мы пошли по пути того, что мы строим новые детские сады, ремонтируем старые. Сегодня вступили в программу «Ясли». Я прошу вас дело даже не в деньгах, а в том, чтобы ребёнок был готов психологически, нравственно учиться в школе. И вот здесь понятия не надо мешать!» — обратился глава ведомства к депутатскому корпусу.

В итоге законопроект большинством голосов парламентарии отклонили.