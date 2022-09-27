Киев, 18 апреля, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Памятную монету в честь несуществующей «Автономной Республики Крым» выпустит Национальный банк Украины (НБУ), сообщает 18 апреля УНИАН.

Nick Grapsy Национальный Банк Украины

Согласно сообщению, украинская пропаганда таким образом будет убеждать граждан страны, что Крым якобы «украинский», хотя его жители в 2014 году подавляющим большинством решили отделиться от Украины и стать частью России.

Тем не менее с 25 апреля 2018 года НБУ введет в обращение монету номиналом 5 гривен, на которой будет изображена несуществующая уже четыре года «Автономная Республика Крым». При этом монета выпускается из серии «Области Украины», что якобы подчеркивает «принадлежность» полуострова к Украине.

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Всего будет выпущено 45 тыс. пропагандистских монет.

Напомним, на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Жители Крыма и Севастополя не стали дожидаться репрессий против русскоязычного населения и провели 16 марта референдум. На нем подавляющее большинство жителей высказалось за отделение от Украины и присоединение к России.

В свою очередь, Киев не признал результаты референдума, заявив, что Россия якобы «оккупировала» полуостров.