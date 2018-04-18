Псков, 18 апреля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Председатель общественной организации «Историческая память» Павел Дроздов считает необходимым постепенно вернуть улицам Пскова старые средневековые названия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, с таким предложением руководитель общественной организации обратился к депутату, председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимиру Яникову в ходе приёма граждан.

Константин Иванович Горбатов. Псков. На реке Великой. 1914

В качестве примера общественник назвал улицы Леона Поземского, которая раньше называлась Званица («зван» — это гость).

«Красивое название? Красивое. Но в 1923 году 25 улиц и переулков одним взмахом были переименованы», — отметил Павел Дроздов.

Он также заявил, что в последние десятилетия некоторые улицы переименовывали не всегда удачно: например, улица Карла Либкнехта стала именоваться улицей Воеводы Шуйского, при том, что её старинное историческое название — Покровская. Общественник считает, что надо было возвращать именно его.

Дроздов также отметил, что улица Розы Люксембург раньше называлась Никольской. Вопрос о её переименовании неоднократно поднимался на специальной городской комиссии по таким вопросам, но до сих пор инициатива поддержана не была.

Руководитель организации «Историческая память» предложил компромиссный вариант, чтобы не заставлять жителей менять документы в случае переименования: по его мнению, можно использовать двойные аншлаги, где было бы указано и современное название улицы, и старинное.

Депутат Владимир Яников согласился, что это было бы интересно и жителям Пскова, и туристам. По его мнению, работу по сохранению и возвращению старинных названий нужно вести, но избегая резких перемен. Он также заявил, что в этот процесс должны быть вовлечены сами жители улиц.

Напомним, вопрос о возвращении улицам Пскова исторических названий периодически обсуждается в городе. Так, например, в 2010 году в Пскове планировалось переименовать три улицы: Свердлова — в Стенную, Комсомольский переулок — в улицу Соколью или в Златоустовский переулок, а улицу Розы Люксембург — в Изборскую. Однако идеи вызвали бурную дискуссию у жителей города, и сами жители улиц выступили против переименования.

Отметим также, что в Пскове есть комиссия по упорядочению названий улиц, но инициативы о возвращении улицам старых имён не поднимаются на ней уже несколько лет: комиссия занимается обсуждением установки мемориальных досок, памятников и прочими вопросами увековечения памяти.