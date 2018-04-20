Варшава, 20 апреля, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Скандал вокруг зарплат чиновников разразился в Польше, где председатель правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский объявил о намерении сократить на 20% зарплаты руководителям местного самоуправления. О бурной реакции на эти слова пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский в своем обзоре польской региональной прессы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Комментируя решение правящей партии, вице-президент Пулав Тадеуш Коцонь сказал:

«Есть также риск того, что наиболее опытные и компетентные люди покинут местные органы власти. Я бы лично предпочел сэкономить на вознаграждении тех, кто управляет государственными компаниями».

Так, в Люблинском воеводском совете не сильно различаются заработки маршала, двух замов и двух членов — после выплаты налогов они получают порядка 12 тысяч злотых (около 220 тыс. руб), а сокращение урежет их зарплаты примерно на 1,7 тысячи злотых (примерно 31 тыс. руб.). Похожая ситуация и с мэрами городов. В Подкарпатском воеводстве руководители органов местного самоуправления не собираются урезать свое вознаграждение и возмущены сообщением о том, что их зарплаты будут контролироваться из Варшавы — а устанавливать их размер могут только местные депутаты. Их зарплата рассчитывается, исходя из базовой суммы, которая в 2018 году составляет 1789 злотых, и умножается на коэффициент (не более семи, то есть максимум оплаты — 12,5 тысячи злотых до уплаты налогов). Так, президент Перемышля Роберт Хома, который сейчас получает 8677 злотых на руки, а после реформы будет иметь 6041 злотый (около 110 тыс. руб.), полагает, что сэкономить можно за счет ликвидации «слабых» муниципалитетов.

Президент города Нова-Суль Вадим Тышкевич обратился к Качиньскому с открытым письмом, указывая на огромное вознаграждение, которое получают первые лица государства за выполнение своих повседневных обязанностей, что плохо воспринимается обществом, и на на попытку повысить свой авторитет путем урезания зарплат чиновников местного самоуправления, большинство из которых даже не состоят в правящей партии. Письмо получило широкий резонанс, а сам Тышкевич заявляет, что следование инициативе Качиньского принесет Польше в качестве руководителей городов, районов и сел либо «партийную посредственность», — либо тех, кто будет надеяться на побочные источники дохода.

Подробнее о других темах, которые обсуждает польская пресса, читайте в обзоре: Качиньского и Орбана предложили заковать в наручники

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