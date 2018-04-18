Страсбург, Франция, 18 апреля, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Новые пошлины, введенные США на импорт алюминия и стали, нарушают мировую торговлю и могут навредить темпам экономического роста, заявила 18 апреля еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, сообщает американское агентство Associated Press.

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С таким заявлением она выступила в Страсбурге. По ее словам, ЕС не пойдет ни на какие уступки с тем, чтобы Вашингтон сделал для продукции исключение.

«Мы наблюдаем восстановление и потенциальный рост объемов торговли и глобальный рост, однако всему этому угрожают эти пошлины», — отметила она. — Мы уже видим тенденцию нарушения торговли, которая действует и на ЕС».

Назвав шаг введение Трампом пошлин «чистым протекционизмом», Мальмстрём заявила, что ЕС не позволит силой заставить себя отдать США что-либо в обмен на отмену пошлин.

«Мы не предложили США чего бы то ни было. Мы не собираемся предлагать им что-либо для отмены пошлин, которые мы считаем не соответствующими нормам ВТО», — подчеркнула она.

«Мы ожидаем, что эти меры будут безоговорочно и навсегда отменены для нас», — добавила она.

В марте президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные — на импорт алюминия. На данный момент он сделал исключения для Канады и Мексики при условии, что те пойдут на пересмотр соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли таким образом, какой будет приемлем для главы Белого дома.

В ответ на это ЕС составил список ответных пошлин стоимостью €2,8 млрд ($3,4 млрд) на импорт продукции из США, которые будут введены, если США не отменят пошлины для ЕС.