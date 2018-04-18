Москва, 18 апреля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Сообщения о развитии ситуации в Армении находятся под пристальным вниманием Кремля, сообщил 18 марта журналистам пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

Photolure Протесты в Ереване против премьерства Сержа Саргсяна

«Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении и, собственно, главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что поздравительная телеграмма в адрес нового премьер-министра Сержа Саргсяна была направлена президентом России Владимиром Путиным накануне.

«Вечером, достаточно поздно, он позвонил ему по телефону и поздравил его с избранием главой кабинета министров. Безусловно, состоялся обмен мнениями», — пояснил Песков.

Напомним, на фоне новостей об избрании бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьера оппозиция развернула по всей стране протестные акции. Накануне в результате столкновения с полицией пострадали десятки человек.

17 апреля организатор акции протеста депутат Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в Армении.