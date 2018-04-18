Калининград, 18 апреля, 2018, 13:06 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 18 апреля, торжественно открыт памятник русскому полководцу Александру Невскому. В церемонии приняли участие губернатор Антон Алиханов и архиепископ Балтийский Серафим.

Instagram.com/art_sled Полководец Александр Невский в Калининграде

В своей речи историческую фигуру Александра Невского глава Калининградской области назвал «золотой легендой средневековой Руси» и «одним из создателей, по сути, нашего государства».

«Открывая этот памятник, мы вспоминаем не только его подвиги, не только его служение, но вот так символически хотим вспомнить всех тех людей, которые в разных чинах, в разных сословиях служили своей стране и своему народу», — сказал Алиханов.

Губернатор также отметил, что фамилии двух военачальников нашей страны рифмуются:

«Александр Невский — маршал Василевский. Через века прошедшая рифма защитников нашей Родины» (памятник русскому полководцу высится рядом с площадью Василевского. — ИА REGNUM ).

После перерезания ленточки архиепископ освятил монумент. Памятник установлен на пересечении улицы Александра Невского и Черняховского. Высота бронзовой скульптуры вместе с постаментом достигает 10 метров.

В правой руке князь держит меч, в ногах брошен щит поверженного врага — Ливонского ордена, который являлся отделением Тевтонского ордена на территории современных Латвии и Эстонии.

Недавно краеведы обратили внимание на то, что щит, который попирает Невский, напоминает современный герб ФРГ. По словам автора памятника, скульптора Александра Следкова, это сходство не более чем случайность.