Ставрополь, 18 апреля, 2018, 13:03 — ИА Регнум. За 2017 год регионы Северного Кавказа значительно сократили отставание от других субъектов. Показатели социально-экономического развития округа приблизились к средним по стране, а по ряду даже демонстрирует превышение. Об этом заявил глава Министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в ходе коллегии ведомства, состоявшейся 17 апреля в Ессентуках, на которой были обсуждены итоги работы за 2017 год.

Крылов Иван Грозный сити. Чечня. Грозный

«Реализация комплекса мер по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа в 2017 году позволила сохранить позитивные тенденции, фиксируемые в последние годы на Северном Кавказе, а также сократить отставание региона от среднероссийских значений по ряду социально значимых показателей», — цитирует Кузнецова пресс-служба министерства.

Среди достижений министр назвал, в частности, снижение показателя смертности населения на 0,2% по сравнению с 2016 годом, что значительно выше, чем средний показатель по Российской Федерации, который составил в 2017 году 12,4%. Быстрее, чем в среднем по России, росли реальные денежные доходы населения, составив 100,5%, в то время как средний показатель по стране — 98,9%.

Объем инвестиций в проекты Северного Кавказа составил 503,9 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем в 2016 году. Индекс промышленного производства в округе достиг 102,7%, превысив среднероссийский показатель, который составляет 101%.

Как отметил министр, учитывая, что качество и продолжительность жизни в регионе улучшаются, необходимо ускоренными темпами развивать социальную инфраструктуру — строить детские сады, школы, больницы. Также нужно всеми возможными инструментами стимулировать развитие реального сектора экономики, привлечение частных инвестиций, создание новых рабочих мест, заявил Кузнецов. По его словам, в 2017 году в округе стартовала реализация 14 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 2726,4 млн рублей. Это позволит создать на Северном Кавказе 1936 новых рабочих мест.

«По результатам 2017−2018 годов мы перейдем от доктрины «равного старта» в финансировании инвестпроектов к принципу «ставки на лидеров», на тех, кто справляется и демонстрирует результат, тем самым формируя спрос на новые государственные инвестиционные ресурсы», — определил приоритеты на 2018 и последующие годы глава Минкавказа.

Он также отметил, что за последние годы имидж Северного Кавказа значительно улучшился. Доля граждан России, оценивающих обстановку на Северном Кавказе как благополучную, выросла в 2017 году в 1,4 раза по отношению к 2016 году, составив 42%. А этот фактор является чрезвычайно важным, как считает Кузнецов, для успешного развития Северного Кавказа, влияя на туристическую и инвестиционную привлекательность региона.

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Напомним, Министерство по делам Северного Кавказа было создано 12 мая 2014 года указом президента РФ Владимира Путина. Новое ведомство возглавил Лев Кузнецов, ранее занимавший пост Губернатора Красноярского края.

В задачи ведомства входит решение вопросов социально-экономического развития Северного Кавказа. Министерство осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики в этой сфере, а также координирует деятельность по реализации государственных и федеральных программ. Среди главных целей Минкавказа — снижение уровня безработицы, развитие промышленного и агропромышленного производств, а также формирование современной конкурентоспособной туристической отрасли.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году была принята государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года». На ее выполнение должно быть направлено 2 трлн рублей. Из них бюджетных средств лишь 10%, остальные 90% — средства внебюджетных источников.

В феврале 2016 года госпрограмму скорректировали, увеличив вложения из бюджета на 120 млрд рублей вместо прежних 320 млрд рублей. В октябре 2017 года правительство РФ сообщило о выделении Северному Кавказу в течение четырех лет до 2025 года 54 млрд 954 млн рублей. Денежные средства будут предоставляться ежегодно практически равными долями: в 2017 году — 13,65 млрд рублей, в 2018 году — 14,08 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах — по 13,6 млрд рублей. Уже к концу 2020 года в округе должно быть создано 6138 рабочих мест, сумма привлеченных инвестиций должна составить более 51 млрд рублей.