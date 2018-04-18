Тегеран, 18 апреля, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Иран представил новую систему противоракетной обороны — «Камин-2», сообщает информационное агентство Исламской Республики (ИРНА).

Irna.ir Стрельбы иранского ПВО

Система предназначена для уничтожения беспилотников на малой высоте. Демонстрация новинки произошла во время парада в День армии.

По данным агентства, «Камин-2» — это усовершенствованная версия системы ПВО «Мерсад», разработанной в Иране в 2010 году. Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран может производить любые виды вооружений, которые ему будут необходимы. Одобрения иностранных государств Тегерану для этого не нужно.