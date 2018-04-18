Калуга, 18 апреля, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Калужском регионе своевременно были решены вопросы финансового, материально-технического и информационно-консультационного обеспечения весеннего сева, сообщили 18 апреля ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

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По данным ведомства, сельхозорганизации полностью обеспечили себя семенами яровых зерновых и зернобобовых культур, картофеля и многолетних трав. Закуплено 15 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 56% от потребности.

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В настоящее время готовность машинно-тракторного парка к весенне-полевым работам составляет 90%. Ведётся работа по заключению договоров с ОАО «Калуганефтепродукт» на поставку топлива. В регионе приступили к подкормке озимых зерновых культур, боронованию многолетних трав, подготовке почвы.

Как сообщало ИА REGNUM, на проведение весенне-полевых работ в 2018 году в Калужской области потребуется 1,285 млрд рублей. Планируется засеять более 55 тыс. га яровыми зерновыми культурами, 2 тыс. га картофелем, 500 га овощами открытого грунта, не менее 85 тыс. га кормовыми культурами. Общая посевная площадь превысит 331,6 тыс. га, что на 11 тыс. га больше, чем в 2017 году.