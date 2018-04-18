Краснодар, 18 апреля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. В одну из авиационных частей четвёртой армии ВВС и ПВО, базирующуюся в Краснодарском крае, прибыли шесть новейших штурмовиков. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа 18 апреля, глубоко модернизированные Су-25СМ3 пролетели после госиспытаний свыше 800 км.

Function.mil.ru Экипаж штурмовиков Су-25СМ3

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Готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в максимальных режимах проверили представители инженерно-технических служб авиачасти.

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Новейший штурмовик Су-25СМ3 способен поражать малоразмерные подвижные и неподвижные наземные цели без визуальной видимости днём и ночью. Самолёт оснащен системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет лётчикам действовать независимо от наземных служб поддержки. В кабине пилота установлен многофункциональный дисплей. Боевая эффективность модернизированного Су-25 возросла в три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года экипажи Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, провели специальные учения. В ноябре при выполнении полётных заданий экипажи штурмовиков уничтожили заглубленный командный пункт условного противника. К полётам было привлечено более 20 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано пять самолётов. А в декабре военные лётчики на штурмовиках Су-25СМ3 нанесли ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам условного противника на авиационном полигоне в ночное время.