Москва, 18 апреля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства в курсе решения суда о блокировке на территории России мессенджера Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Пескова, вопрос о блокировке скорее правительственный. Однако Владимир Путин, конечно, в курсе решения Таганского суда о блокировке.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, докладывали ли Путину о ситуации с блокировкой популярного мессенджера.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Иск был связан с отказом руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования.

Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно. Роскомнадзор приступил к блокировке 16 апреля.