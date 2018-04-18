Калуга, 18 апреля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области планируют провести тотальный диктант для сотрудников городской администрации. Соответствующее распоряжение поступило от мэра города Владислава Шапши. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии наукограда.

Totaldict.ru «Тотальный диктант»

Устроить тотальный диктант для чиновников мэр решил после участия в акции «Тотальный диктант», в которой помимо него приняли участие 340 жителей Обнинска. По данным официального сайта «Тотальный диктант», работы, написанные в Обнинске, уже проверены, а 26 апреля 2018 года в Музее истории Обнинска состоится церемония награждения отличников и разбор текста диктанта.

Отметим, ранее калужских чиновников проверяли на юридическую грамотность. В 2017 году среди служащих областных органов исполнительной власти и муниципалитетов было проведено первое в стране тестирование по знанию антикоррупционного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант», которая прошла в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского, приняли участие 400 калужан. Текст диктовали актёр московского театра им. Ленинского комсомола Дмитрий Грошев и преподаватели калужского вуза.

Автором текста «Тотального диктанта» 2018 года в России стала писательница Гузель Яхина, которая лично прочитала отрывок из своего романа «Дети мои» во Владивостоке.