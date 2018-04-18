Ставрополь, 18 апреля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. На строительство сетей водоснабжения в пяти населенных пунктах Ставропольского края из бюджета выделят более 54 млн рублей, сообщает 18 апреля пресс-служба краевого министерства ЖКХ.

Hagerty R Питьевая вода

Около 14 тыс. жителей Ставропольского края будут обеспечены качественной питьевой водой в 2018 году. Средства выделят в рамках краевой государственной программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пояснил министр ЖКХ края Роман Марченко.

В селе Каясула Нефтекумского горокруга построят артезианскую скважину производительностью 840 м3/сутки, что позволит обеспечить чистой водой всех жителей — 4,6 тыс. человек. На строительство потребуется более 10 млн. рублей.

Две водозаборные скважины производительностью 288 м3/сутки каждая появятся в селе Отказное Советского горокруга. Качественной водой будут обеспечены 3475 жителей села.

В селе Московском Изобильненского городского округа построят площадку накопительного резервуара, что позволит стабилизировать подачу воды населению. На объекте установят систему очистки воды. На эти цели выделят более 7,5 млн. рублей.

В хуторе Дёмино Шпаковского района будут построены водопроводные сети на 46 земельных участках, выделенных многодетным семьям. Стоимость проекта — около 4,5 млн. рублей.

Кроме того, будет построен комплекс объектов водоснабжения станицы Беломечетской Кочубеевского района, что позволит обеспечить свыше 2 тыс. жителей станицы чистой питьевой водой. Общая стоимость проекта — более 120 млн рублей, из них 85,3 млн — средства федерального бюджета.