Москва, 21 апреля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В Российской государственной библиотеке для молодёжи (РГБМ) 21 апреля пройдет ежегодная всероссийская акция «Библионочь». Программа мероприятия включает более двадцати различных активностей.

Российская государственная библиотека для молодёжи «Библионочь»

В рамках образовательной секции в библиотеке пройдут лекции на разные темы. Лауреат премии «Просветитель-2017» Александр Пиперски в лекции «От клингонского до наших дней: искусственные языки в кино» расскажет об эльфийских, дотракийском и клингонском искусственных языках.

Филолог Анна Харитонова прочитает лекцию «Жизнь «Призраков» Тургенева в XXI веке». Она расскажет, почему ряд поздних произведений писателя называют «таинственными повестями», какое место среди них занимает фантазия «Призраки» и как интерпретировали этот текст в разные эпохи.

Российская государственная библиотека для молодёжи Магия книги — #ЯркаяЖизньРГБМ

Писатели Евгений Харитонов и Михаил Тырин проведут лекцию «Двойной фантастический удар». Они расскажут, почему Голливуд воровал советские фильмы, кто придумал выражение «деревянный рубль» и почему правительство США рекомендовало изучать книги Александра Беляева в школе.

Об истории японской книги расскажет старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Мария Торопыгина в лекции «Японская книга: от рукописных свитков к интернету».

Писатель-фантаст, популяризатор науки и исследователь космоса Антон Первушин прочитает лекцию «Космос как выбор. Будущее российской космонавтики». Тему космоса затронет и генеральный директор студии «Планета Людей» Алексей Борисов в своей лекции «Первые шаги к другим мирам».

Российская государственная библиотека для молодёжи «Библионочь» в РГБМ

От теории — к практике. Посетители библиотеки смогут посетить мастер-классы «Рисуем пейзаж акварелью» художницы Ирины Шереметьевой, «Рисуем из воображения» художника Алима Велитова, а также мастер-класс арт-терапевта Светланы Филяевой по созданию коллажа для настроения и вдохновения. Специалист по прототипированию Роман Казаков покажет, как создавать объёмные изделия с помощью 3D-ручки. А участник проекта «Юный энергетик» Николай Шелест поможет всем желающим создать рабочий образец двигателя Стирлинга.

В рамках «Библионочи» РГБМ также пройдут различные интерактивы. Так, в «Музыкальном подвале» устроят соревнования в танцевальном мастерстве с помощью игры Kinect Just Dance. Участникам нужно будет повторять движения, которые они увидят на экране. Победителем из игры выйдет тот, чей танец больше всего соответствует оригиналу.

Российская государственная библиотека для молодёжи «Библионочь» в РГБМ

Креативная лаборатория «Енот, Why Not?» организует литературный квиз. Участникам нужно будет ответить на вопросы на логику и эрудицию. Всего в квизе будет семь раундов по 6−12 вопросов, которые связаны с литературой.

Программа «Библионочи» в РГБМ будет рассчитана и на маленьких посетителей. Специалист по театральной педагогике Светлана Казакова покажет детям диафильмы «Однажды котенок шел к своей маме» и «Мышка, блин и воробей», а также прочитает сказку «Сон о железном человеке», по которой проведет викторину.

Российская государственная библиотека для молодёжи «Библионочь» в РГБМ

На протяжении вечера посетителей библиотеки будут сопровождать музыкальные выступления. Откроет вечер джазовый бэнд «Трио Полины Пороховой». Продолжат музыкальные мероприятия гитарист Василий Ермолович и группа «Подарки», исполняющая клубную музыку.

Напомним, ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» пройдет в российских библиотеках уже в седьмой раз. Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Темой фестиваля в этом году стала «Магия книги». В прошлом году акция была приурочена ко Всемирному дню книги и авторского права.