Ярославль, 18 апреля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Рабочая группа, созданная правительством Ярославской области, Общественной палатой региона и общественными деятелями на встрече 12 апреля, не утвердила свой состав и пока не начала работу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Встреча с общественностью в Ярославле

На прошлой неделе в правительстве региона состоялось заседание экспертного экологического совета, где власти города и общественность начали обсуждать, готова ли область принять московские отходы.

Итогом совещания стало решение создать при правительстве Ярославской области рабочую группу по изучению перспективы захоронения московского мусора на полигоне «Скоково».

Возглавила эту группу заведующая кафедры «Охрана труда и природы» Ярославского государственного технического университета Сахиба Калаева. В недельный срок надо было утвердить состав группы и составить экспертное заключение.

«Я составила список рабочей группы и отправила его на утверждение в департамент охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области. В состав группы вошли ученые, экологи, бывшие работники полигона, члены ОНФ. На сегодняшний день список не утверждён», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Сахиба Калаева.

Поскольку список не утвержден, то рабочая группа ни разу и не собиралась. Следовательно, как сказала глава рабочей группы, она не успеет к поставленному экологическим советом сроку — 20 апреля — подготовить экспертный доклад.

Сахиба Калаева сказала, что просила организовать выезд на полигон, но этого пока не было сделано. Документы для изучения рабочей группе не предоставлены.

«Экспертное заключение, которое мы дадим, будет носить рекомендательный характер. Но будет оно единственным, или мы сделаем их несколько, пока неизвестно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Сахиба Калаева.

Члены общественной палаты Ярославской области говорят, что ничего не знают о каких-либо консультациях по мусорной теме.

«Я подала заявку на включение в рабочую группу и была в нее включена, но пока никаких встреч не проходило», — сказала корреспонденту ИА REGNUM член общественной палаты Людмила Шабуева (Бедяева).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор области Дмитрий Миронов заявил, что мусор в Ярославль возить не будут до того, как это одобрит общественность. Активисты заявляют, что мусор уже возят. Сам Дмитрий Миронов, по данным депутатов Ярославской областной думы, находится в отпуске.