Москва, 18 апреля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Нефтяные фьючерсы на Brent и WTI 18 апреля торгуются с повышением на 0,6% и 0,69% после публикации отчета по запасам от API (американского института нефти) и в ожидании заседания технического комитета, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно отчету запасы нефти по итогам недели, завершившейся 13 апреля, уменьшились на 1,05 млн баррелей. Запасы бензины и дистиллятов также сократились на 2,5 млн. и 854 тыс. баррелей соответственно.

«Нефтяные трейдеры продолжают делать ставку на дальнейший рост цен, так как считают высоковероятной продление сделки ОПЕК+. В настоящий момент, основная часть избытка мировых запасов черного золота была ликвидирована и теперь они превышают среднее пятилетнее значение всего лишь на 43 млн баррелей.

Многие инвестиционные дома считают, что в случае отказа от продления сделки ОПЕК, рынок нефти вновь вернётся к дисбалансу», — пояснила Игнатенко.

Диапазон блуждания котировок последних дней составляет $70,80−72,80 за баррель. Выход за нижнюю границу данного коридора может привести к локальной коррекции цен в район $69,50−69,70 за баррель по нефти марки Brent.

При этом локальная картина остается на стороне покупателей, так как существующий с начала февраля, остается восходящим. Пока нефтяные цены торгуются в пределах этого тренда, существенных коррекций по ней ожидать не стоит.

«Однако 18 апреля на поведение цен повлияет публикация отчета по запасам нефти от минэнерго США. Средний консенсус-прогноз предполагает рост запасов на 650 тыс. баррелей.

В случае выхода статистики на уровне ожиданий, может наблюдаться легкое снижение цен, однако диапазон $70,80−72,80 за баррель нарушен не будет», — считает эксперт.

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