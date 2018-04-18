Ярославль, 18 апреля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Группа депутатов-коммунистов предлагает вернуть льготным категориям граждан право на оплату проезда кондуктору при предъявления соответствующего документа, подтверждающего право на получение соответствующей меры социальной поддержки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа ВКонтакте «Ягорэлектротранса» Троллейбус в Ярославле

По словам авторов законопроекта, депутатам поступает много обращений от жителей Ярославской области, которые недовольны введением персонифицированной электронной транспортной карты при проезде в общественном транспорте. Люди просят вернуть плату за проезд за наличный расчёт кондуктору. Пользоваться этой картой очень неудобно для пожилых людей: её необходимо постоянно пополнять, пунктов для пополнения карты мало, до него льготнику ещё нужно добраться, постоять в очереди и только потом ехать в транспорте. Пожилые люди часто забывают транспортную карту, некоторые уже потеряли её и вынуждены платить полную стоимость проезда. Те люди, которые по каким-либо причинам не получили транспортную карту, оплачивают 100 процентов проезд в городском общественном транспорте. Тем самым нарушается конституционное право инвалидов и пожилых людей на государственную поддержку в виде льготного проезда в общественном транспорте.

Кроме того, собранные «живые» деньги безо всяких задержек поступят напрямую перевозчику, что должно существенно улучшить финансовое положение транспортных предприятий.