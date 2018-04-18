Чита, 18 апреля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко считает, что продукты питания местных товаропроизводителей весьма скудно представлены на полках торговых сетей по причине однообразия выпускаемой продукции. Как передает chita.ru, во время пресс-подхода перед съездом товаропроизводителей региона он обратился к предпринимателям с просьбой «не делать одни пельмени».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Тестомес

То же самое отметил и руководитель коммерческого отдела местной торговой сети Роман Сукач, заявивший, что большинство забайкальских производителей продвигают на рынке полуфабрикаты.

«В структуре местного производства хлеб занимает 35%, торты — 7%, полуфабрикаты — 10%. Также есть местное яйцо, пиво, мёд. При этом на рынке Забайкалья огромные объёмы продаж макаронных изделий, соков, молока, печенья, конфет. Но этот товар в регионе производится в малых объёмах, либо не производится», — сказал он.

На съезде уточнили, что сейчас в Забайкалье выпускается 39 наименований пельменей.

Между тем статистика Забайкалкрайстата свидетельствует о некотором сокращении оборота оптовой торговли. В январе-марте 2018 года он составил 16 567,9 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 1,3% меньше, чем в январе-марте 2017 года.

Организациями с основным видом экономической деятельности «Оптовая торговля» сформировано 88,3% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 14 623,6 млн рублей, 96,5% к январю-марту 2017 года.