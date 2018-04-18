Рубль стабилен на новых уровнях
Москва, 18 апреля, 2018, 12:07 — ИА Регнум. После всплеска волатильности на прошлой неделе курс национальной валюты стабилизировался. Актуальный торговый диапазон для доллара США на локальном рынке 60−62 руб. Евро торгуется в границах 72,10—76,90, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.
«18 апреля после открытия торгов на Московской бирже попытка давления на рубль сменилась очередным откатом», — сказал эксперт.
Хорошо зарекомендовавшая себя техническая модель MEDIUM указывает на относительный баланс сил покупателей и продавцов — цена приближается к средним показателям за недельный период и к серединам указанных выше торговых диапазонов.
«Рубль получает поддержку от снижения градуса напряженности в отношениях США — Россия. Президент Трамп отказался от введения нового пакета экономических санкций», — пояснил Егоров.
Также в пользу рубля выступает приближающийся налоговый период, когда конверсионные потоки от экспортеров повышают спрос на российскую валюту.
«Сегодня в течение дня доллар может снизиться в диапазон 60,85—61,10 рубля. Евро, вероятно, будет стремиться в зону 75,10−75,55 рубля», — считает эксперт.
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