Москва, 18 апреля, 2018, 12:07 — ИА Регнум. После всплеска волатильности на прошлой неделе курс национальной валюты стабилизировался. Актуальный торговый диапазон для доллара США на локальном рынке 60−62 руб. Евро торгуется в границах 72,10—76,90, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«18 апреля после открытия торгов на Московской бирже попытка давления на рубль сменилась очередным откатом», — сказал эксперт.

Хорошо зарекомендовавшая себя техническая модель MEDIUM указывает на относительный баланс сил покупателей и продавцов — цена приближается к средним показателям за недельный период и к серединам указанных выше торговых диапазонов.

«Рубль получает поддержку от снижения градуса напряженности в отношениях США — Россия. Президент Трамп отказался от введения нового пакета экономических санкций», — пояснил Егоров.

Также в пользу рубля выступает приближающийся налоговый период, когда конверсионные потоки от экспортеров повышают спрос на российскую валюту.

«Сегодня в течение дня доллар может снизиться в диапазон 60,85—61,10 рубля. Евро, вероятно, будет стремиться в зону 75,10−75,55 рубля», — считает эксперт.

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