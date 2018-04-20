Киев, 20 апреля, 2018, 07:22 — ИА Регнум. На Украине намереваются строить по 5 (пять) аэропортов ежегодно, такой оптимистичной идеей поделился украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. Что стоит за его фантастическими (а точнее — просто сказочными) планами создания инфраструктурных объектов, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Airvinnytsia.com Аэропорт Винницы

Для реализации такого масштабного проекта в бюджете Украины, по словам министра, «хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен». Конечно, ежегодное возведение пяти новых аэропортов — дело дорогое, но зато украинцы, говорит министр, будут иметь новый уровень качества и сервиса. Остается большим вопросом, где предел мечтаниям и сколько аэропортов может уместиться на одной Украине, но главное — зачем этот новый сервис самим гражданам, большинство из которых и так никуда не летают, потому не могут себе этого позволить. А чтобы съездить на заработки в Польшу, аэропорт в каждом райцентре не нужен.

Возможная причина необходимости большого числа аэропортов — короткие внутренние авиарейсы, актуальные в связи с печальным состоянием автодорог. Впрочем, как уточняет экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава, нет никаких подтверждений финансирования в размере 10 млрд гривен на 2019 год, и даже более того:

«Если посмотреть по приоритетности проблемы для страны, авиация занимает последнее место из всех видов транспорта. У нас есть серьезные проблемы в автодорожной отрасли, серьезнейшие проблемы на «Укрзализныце». Программа обновления пассажирского подвижного состава за счет госбюджета так и не началась», — говорит он.

Как обстоят дела с другими видами транспорта, в которых есть серьезные проблемы, читайте в статье: Украина: Гиперлупостроение и другие эксперименты транспортной фантастики

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