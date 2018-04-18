Ярославль, 18 апреля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. 18 апреля в Ярославле проходят тактико-специальные учения «Метель-2018» по теме «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей». Об этом сообщил на своей странице в соцсети заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. Учения проходят на территории гостиницы Ring Premier Hotel и в окрестностях.

Страница Алексея Торопова в Facebook Пункт временного размещения

«Сотрудниками управления потребительского рынка мэрии было организовано оперативное обеспечение питанием 170 человек эвакуируемого населения в пункте временного размещения. Подобные тренировки в условиях, приближенных к реальным позволяют отработать всем задействованным службам действия в критических ситуациях, что является важным фактором при организации работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщил заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

В ходе учений было ограничено движение на нескольких улицах в центре города.