Москва, 18 апреля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Представители Telegram обратятся в Генеральную прокуратуру РФ из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера, в результате которых пострадали другие компании, сообщил 18 апреля адвокат Павел Чиков в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

«К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора», — написал Чиков.

По его словам, в правозащитную группу «Агора», которая представляет интересы Telegram, за последние сутки поступило 57 обращений от владельцев сайтов, которые были недоступны в результате действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера.

«Характерно, что ни одно из обращений не связано с Telegram. Все пострадали от массовых сопутствующих блокировок», — добавил он.

Читайте также: Пользователи со всего мира сообщают о перебоях в работе Telegram

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram на территории России по решению суда Таганского суда Москвы. Операторы связи получили соответствующее предписание ведомства.

В свою очередь администрация мессенджера запустила обход блокировки с использованием мощностей 18 подсетей, в том числе на облачных сервисах Google и Amazon. После этого ведомство стало блокировать IP-адреса компаний. Общее количество заблокированных IP-адресов превысило 15 млн.

Читайте также: Глава Роскомнадзора: Amazon и Google могут отказаться от работы в России