Афины , 18 апреля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Изменение конституционного названия Республики Македония является обязательным условием её вступления в Европейский союз. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Греции.

Arune3 Флажки Евросоюза

Внешнеполитическое ведомство Греции подчеркивает, что решение вопроса с названием Македонии остается неотъемлемой частью условий для расширения Евросоюза в этом направлении.

Афины поддерживают вступление новых стран в ассоциацию и считают само собой разумеющимся, что страны-кандидаты соглашаются с условиями вступления, в том числе — уважением международного права и добрососедских отношений. Македонии предстоит долгий путь, чтобы закрыть возникшие пробелы, говорится в документе.

В греческом МИД отметили, что Скопье в седьмой раз получает положительную рекомендацию от Европейской комиссии. Однако, напомнили в Афинах, все решения принимаются Советом (ЕС), а не комиссией, где позиции Греции четко сформулированы.

Как сообщало ИА REGNUM, более 25 лет между Скопье и Афинами идет спор об официальном наименовании Республики Македония, что препятствует последней войти в ЕС и НАТО. Македонией называется также одна из греческих провинций, из-за чего Афины опасаются со стороны Скопье территориальных претензий.

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что между Афинами и Скопье достигнут значительный прогресс в споре об официальном наименовании страны. Различия в позициях касаются о масштаба применения нового названия.

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