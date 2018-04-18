Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Жителям Ростовской области придётся сильно раскошелиться при покупке овощей и фруктов, а также импортной техники. Как проинформировала директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова, на росте цен на эти товары скажется падение рубля как следствие сообщений из Вашингтона о введении новых антироссийских санкций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Рост курса валют отражается, прежде всего, на стоимости импортируемой продукции. Тенденции последних трех лет таковы, что в регионе высока доля импорта плодоовощной продукции. В апреле прошлого года, например, доля импортной продукции по моркови составила 73%, по картофелю — 45%, по луку — 41% по томатам — 40%, по капусте — 39%, по огурцам — 32%», — цитирует спикера RostovGazeta.

По словам Теларовой, на Дону взлетит стоимость говядины и молочной продукции в связи с увеличением закупочных цен на корма и ветеринарные препараты. Что касается электроники и техники, то ажиотажа на этом рынке в Ростовской области нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитики отмечают, что рубль положительно отреагировал на новость об отсрочке новых антироссийских санкций США, но никаких улучшений для российской валюты нет и не предвидится. Рубль останется под давлением, а трейдеры будут выкупать иностранные валюты на падениях, считают экономисты.

Вместе с тем большинство жителей России (60%) не переживают по поводу колебания курса валют за последнюю неделю. Это показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, беспокойство в связи с ростом курса евро и доллара выражают 36% российских граждан. Больше всего обеспокоенность высказывают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также люди с плохим материальным положением. Также ситуация с колебаниями курса валют волнует 49% тех участников опроса, кто следит за курсом доллара.