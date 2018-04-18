Кировский бор в Зауралье могут уничтожить на корню
Курган, 18 апреля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Вырубку деревьев в уникальном Кировском бору Курганской области проверит природоохранная прокуратура. Есть основания полагать, что под предлогом санитарной вырубки в курганских лесах пилят здоровые деревья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные жители.
О том, что жители села Кирово в Курганской области, в 120 км от столицы Зауралья, защищают местный сосновый бор, ИА REGNUM сообщало ранее. В течение недели под предлогом санитарной очистки леса здесь вырубили более 1000 гектаров деревьев.
Чтобы понять масштабы варварства: площадь территории Кировского сельсовета составляет 12 482 га, из них леса — 5568 га, то есть меньше половины. Здесь находится уникальный Кировский бор, который является памятником природы регионального значения согласно постановлению правительства Курганской области
Вырубка началась под предлогом гибели деревьев после урагана лета 2017 года. У ряда сосен пожелтела хвоя. Старые деревья были повалены. Специалисты из Кургана после проверки заявили о необходимости выпилки больных деревьев — около 1 600 га. В начале апреля из Юграмышского лесхоза сюда пригнали три бригады на выпилку больных деревьев. Однако вырубаются здоровые, неповреждённые сосны, которые увозятся в направлении Кургана.
Жители села встали на защиту бора — выгнали лесорубов, организовали круглосуточное дежурство. Для них даже не лес важен, а рабочие места в пульмонологическом санатории «Космос», где трудится практически всё село. Не будет Кировского бора — не будет и санатория, не будет работы. К сведению, численность населения села Кирово составляет 1950 человека, из них детей 257 человек и пенсионеров — 763.
Селяне добились приезда в село 17 апреля директора департамента природных ресурсов области Эдуарда Гусева и руководителя природоохранной прокуратуры Зауралья Михаила Шишкоедова.
«Увиденное мною лично говорит о том, что опасения местных жителей не лишены оснований», — сообщил прокурор Михаил Шишкоедов изданию Znak.com.
Однако отметил, что Кировский бор находится в неухоженном состоянии: не убран валежник, мёртвые деревья. Это могло вызвать болезни деревьев. Ответственность за сохранность Кировского бора несёт департамент природных ресурсов. Назначена прокурорская проверка.