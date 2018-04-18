Курган, 18 апреля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Вырубку деревьев в уникальном Кировском бору Курганской области проверит природоохранная прокуратура. Есть основания полагать, что под предлогом санитарной вырубки в курганских лесах пилят здоровые деревья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные жители.

Вырубка леса

О том, что жители села Кирово в Курганской области, в 120 км от столицы Зауралья, защищают местный сосновый бор, ИА REGNUM сообщало ранее. В течение недели под предлогом санитарной очистки леса здесь вырубили более 1000 гектаров деревьев.

Чтобы понять масштабы варварства: площадь территории Кировского сельсовета составляет 12 482 га, из них леса — 5568 га, то есть меньше половины. Здесь находится уникальный Кировский бор, который является памятником природы регионального значения согласно постановлению правительства Курганской области от 13.11.2006 года № 393. Здесь произрастает 110 видов растений, и некоторые из них внесены в Красную книгу. Возраст сосен — до 120 лет.

Вырубка началась под предлогом гибели деревьев после урагана лета 2017 года. У ряда сосен пожелтела хвоя. Старые деревья были повалены. Специалисты из Кургана после проверки заявили о необходимости выпилки больных деревьев — около 1 600 га. В начале апреля из Юграмышского лесхоза сюда пригнали три бригады на выпилку больных деревьев. Однако вырубаются здоровые, неповреждённые сосны, которые увозятся в направлении Кургана.

Жители села встали на защиту бора — выгнали лесорубов, организовали круглосуточное дежурство. Для них даже не лес важен, а рабочие места в пульмонологическом санатории «Космос», где трудится практически всё село. Не будет Кировского бора — не будет и санатория, не будет работы. К сведению, численность населения села Кирово составляет 1950 человека, из них детей 257 человек и пенсионеров — 763.

Селяне добились приезда в село 17 апреля директора департамента природных ресурсов области Эдуарда Гусева и руководителя природоохранной прокуратуры Зауралья Михаила Шишкоедова.

«Увиденное мною лично говорит о том, что опасения местных жителей не лишены оснований», — сообщил прокурор Михаил Шишкоедов изданию Znak.com.

Однако отметил, что Кировский бор находится в неухоженном состоянии: не убран валежник, мёртвые деревья. Это могло вызвать болезни деревьев. Ответственность за сохранность Кировского бора несёт департамент природных ресурсов. Назначена прокурорская проверка.