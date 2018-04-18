Москва, 18 апреля, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В батонах хлеба, произведенных в Нижегородской, Оренбургской и Самарской областях, обнаружены опасные вещества. Таковы результаты исследования, проведенного Роскачеством, сообщается на сайте ведомства.

Roskachestvo.gov.ru В нижегородских, оренбургских и самарских батонах обнаружены опасные вещества

Всего в регионах Приволжского федерального округа было исследовано 33 торговых марки. Батоны трех из них признаны товаром с нарушениями.

Так, в хлебе обнаружена повышенная кислотность и низкая массовая доля жира.

Однако эти нарушения не столь значительны для потребителя, как наличие в батонах улучшителей — броматов и семикарбазида.

Броматы обнаружены в батонах «Сормовский хлеб» (Нижегородская область), «Оренбургский хлебокомбинат» (Оренбургская область), «Самарский хлеб» (Самарская область).

Семикарбазид обнаружен в батонах «КХ» (Нижегородская область).

Читайте ранее на эту тему: В Новосибирске обнаружен хлеб с картофельной болезнью

В Роскачестве отметили, что хлеб с броматами и семикарбазидом может представлять реальную угрозу потребителю.

Но при этом их содержание не регулируется российским законодательством, поэтому производители этих батонов формально не являются нарушителями.

Формально эти батоны являются качественными и безопасными.

Директор ВНИИ зерна и продуктов его переработки Елена Мелешкина пояснила, «то, что в хлебе обнаружены броматы и семикарбазид, — страшная проблема, речь идет уже о биобезопасности. Это опасно, так как броматы, например, являются канцерогенными веществами».

По ее мнению, то, что Роскачество обнаружило в хлебе улучшители, подтверждает, что в России не существует необходимого контроля.

Роскачество: каждый пятый нарезной батон в ЦФО имеет нарушения

При этом качественными и безопасными признаны батоны 22 торговых марок. В частности, хороший хлеб производят: «Выксунский хлеб» (Нижегородская область), «КировхлебПром» (Кировская область), «Край Каравай» (Самарская область), «Сокурские хлеба» (Саратовская область), «ХлебПром» (Ульяновская область), «Уральский пекарь» (Пермский край), «Чебоксарский хлебозавод №1» (Чувашия), «Энгельсский хлебокомбинат» (Саратовская область).

Эти товары могут претендовать на российский Знак качества.

Читайте также: Роскачество выяснило, где пекут лучший хлеб в Южном ФО

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в Южном ФО завершилось масштабное исследование самой популярной разновидности белого хлеба — нарезных батонов. Лидером федерального округа стал Краснодарский край.

Ранее специалисты уже вынесли вердикт хлебу Центрального, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов.

По результатам исследований в четырех федеральных округах России товарами повышенного качества признаны нарезные батоны 45 торговых марок. Нарушения найдены у продукции 14 торговых марок.

Читайте также: Масштабное исследование хлеба пройдет во всех регионах России