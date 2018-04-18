Вашингтон, 18 апреля, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Внешнеполитическое ведомство США подтвердило информацию, ранее опубликованную в некоторых американских СМИ, о том, что решение о введении новых антироссийских санкций пока не принято. Об этом сообщили 18 апреля в МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что соответствующее уведомление госдепа США поступило в российское посольство в Вашингтоне.

Напомним, 17 апреля газета The New York Times опубликовала материал, в котором глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу извинился перед постпредом США при ООН Никки Хейли за резкие слова, связанные с её анонсом нового пакета антироссийских санкций.

Новые санкции предполагались как ответ США на действия России в Сирии, однако ни 16 апреля, ни позже они так и не были официально объявлены. В материале издания отмечалось, что высказываниями Хейли был недоволен президент США Дональд Трамп.

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По словам Кадлоу, в Белом доме лишь «рассматривают вопрос» о введении новых санкций в отношении РФ, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп, узнавший, что союзники США в ЕС высылают по отдельности значительно меньшее число российских дипломатов, чем Вашингтон, обрушился с яростной критикой на своих советников. Об этом писали американские СМИ.

Трамп счёл, что его советники, говоря об паритете со странами ЕС по вопросам высылки, имеют в виду равное число высылаемых работников МИД РФ из каждого государства, солидарного с Великобританией по вопросам, связанным с инцидентом в Солсбери.

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