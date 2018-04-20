Киев, 20 апреля, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Зачистка Донбасса, распил денег под предлогом его восстановления, саботаж Минских соглашений — вот часть тех шагов, которые намерена предпринимать Украина в отношении «реинтеграции» Донбасса. Планы, о которых подробно рассказал глава украинского МВД Арсен Аваков в интервью изданию «Украинская правда», обсуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

Правда, по мнению министра, состоит в том, что под прикрытием мировторцев Киев намерен проводить в Донбассе политику исключительно по собственному усмотрению. Эти действия, рассказал Аваков, предполагается начать с завода миротворцев в один населенный пункт Донбасса, далее провести там зачистку и потом уже двигаться дальше. Следующий пункт — отказ от утвержденной Минскими договоренностями амнистии, под которую не попадут те, кто убивал атошников, — читай, огромная часть мужского населения Донбасса. В планах также принятие закона о коллаборантах, в рамках которого донбассцы будут доказывать свою лояльность майдану и Бандере, и лишение местных жителей права голоса на общенациональных выборах. Наконец, на восстановление Донбасса будет выделено больше денег, которые получат не местные власти, а киевские представители. А что же касается русского языка и особой экономической политики, то в этой части Минских соглашений Киев пойдет на уступки — но только для вида, на два года, после чего отменит — дабы «развиваться по стратегии украинской государственности».

Зачем вообще министр внутренних дел столь явно обрисовывает намерения хунты? Странно только на первый взгляд, ведь по сути, он и может говорить прямо: весьма вероятных отказ Донбасса от переговоров майдан устраивает, потому что оптимальная для хунты ситуация — это война, длящаяся бесконечно. Такая война станет нескончаемым источником денег и рейтингов. Тем более что сейчас время играет против майдана: чем больше он ворует, чем больше поощряет нацистов и уголовников, чем меньше он непрофессионален в госуправлении, тем меньше шансов оставляет стране.

О том, что в представлениях Авакова являет собой резервация, читайте в статье: Аваков объяснил, почему с майданом нельзя договариваться

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