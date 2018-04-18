Киев, 18 апреля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. На Украине политики активно обсуждают анонсированный президентом Петром Порошенко процесс создания Украинской поместной автокефальной церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

В частности, депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук считает, что создание Украинской поместной автокефалии — это вопрос национальной безопасности, поскольку это объединит православные церкви Украины.

«Создание Украинской единой поместной православной церкви — это перезревший вопрос, вопрос сохранения украинской духовности и веры, а также вопрос национальной безопасности. Если будет выдан томос относительно Украинской автокефалии, это ускорит процесс объединения украинских православных церквей. Это снимет серьезный барьер к их объединению», — сказал Мосийчук.

Он прогнозирует активизацию на Украине «прокремлевских сил», которые попытаются заблокировать процесс объединения украинской церкви.

«В то же время мы должны помнить, как исторически у Украины отняли автокефалию. У Украины за взятку в виде золота и соболей Москва забрала независимость церкви. Это исторический факт, должны это помнить. Сегодня Москва будет задействовать те же самые механизмы, чтобы не допустить возврата престола независимой православной церкви в Киев… Наша задача, чтобы процесс независимости и возвращения независимой церкви в Киев стал объединительным для всей украинской нации», — добавил Мосийчук.

В то же время депутат от фракции «Оппозиционный блок», сторонник Русской православной церкви Вадим Новинский посоветовал президенту Порошенко не вмешиваться в церковные дела.

«Вместо того, чтобы вмешиваться в церковные дела, Порошенко лучше бы подумал, как восстановить мир и преодолеть раскол в обществе», — сказал Новинский, комментируя инициативу президента обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой издать томос относительно Украинской поместной автокефальной церкви.

Депутат напомнил, что и президент Порошенко, и верховная рада уже несколько раз обращались с подобной просьбой к Вселенскому патриарху без какого-либо итога.

«Ведь было уже несколько таких обращений от президента к Вселенскому патриарху. И был ответ устами спикера Вселенского патриархата о том, что этого делать нельзя. 6−7 апреля я был в Иерусалиме и там встречался с патриархом Иерусалимской церкви. Так вот он совершенно четко сказал — политики в дела церковные вмешиваться не имеют никакого права. Более того, он высказал абсолютную поддержку единственной канонической церкви в Украине — Украинской православной церкви во главе с митрополитом Онуфрием», — подчеркнул Новинский.

Как сообщалось, 17 апреля президент Порошенко заявил, что решение о создании Украинской автокефалии может быть принято до июля 2018 года. Он сообщил, что 9 апреля посетил Стамбул, где помимо переговоров с руководством Турции встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. По словам Порошенко, патриарх и Синод поддержали украинскую автокефалию.

«На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Я как президент принял решение обратиться к вселенскому патриарху с просьбой об издании томоса об Украинской независимой, точнее поместной, автокефальной церкви», — сказал Порошенко.