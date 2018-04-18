Лондон, 18 апреля, 2018, 11:41 — ИА Регнум. В результате так называемой дезинфекции британские власти лишат расследование ключевых улик по «делу Скрипалей». Об этом 17 апреля заявили в посольстве России в Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя «сжигание потенциально зараженных предметов», на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали на нестыковки в расследовании отравления в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Так, существенно расширился список потенциально заражённых общественных мест. Кроме ресторана Zizzi, паба Mill и скамеек, на которых сидели Скрипали, в список включены станции скорой помощи и дом полицейского Ника Бейли.

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Учитывая чрезвычайную токсичность вещества А-234, о котором заявляли британские власти, российским дипломатам представляется странным, что сообщения о новых пострадавших не поступают. Кроме того, полицейский Ник Бейли смог спокойно вернуться домой после выписки, несмотря на то, что там оставалось отравляющее вещество, по логике британцев.

«Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России», — заключили в российском посольстве.

Напомним, бывший сотрудник российской разведки и его дочь были госпитализированы с признаками отравления 4 марта. Официальный Лондон утверждает, что против российских граждан применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», изготовленное в России. Никаких доказательств в подтверждение своего обвинения британские власти не представили.