Ереван, 18 апреля, 2018, 11:28 — ИА Регнум. К площади Франции в центре Еревана прибывают дополнительные силы полиции. Об этом сообщает в среду, 18 апреля, агентство Sputnik.

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«Полиция Армении стягивает дополнительные силы к площади Франции в центре Еревана, — передает вещатель. — Территория площади в настоящее время оцеплена».

Отмечается, что отдельные группы сотрудников правоохранительных органов подвергают «приводу демонстрантов».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 13 апреля в Ереване началась акция протеста. Оппозиционно настроенные активисты выступили против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Спустя день протестующие перекрыли улицы в центре Еревана и устроили столкновения с полицией.

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17 апреля Национальное собрание Армении избрало политика С. Саргсяна премьер-министром страны. Его кандидатура была представлена на этот пост правящей Республиканской партией и ее коалиционным партнером «Дашнакцутюн».

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