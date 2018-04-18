Пхеньян, 18 апреля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Россия намерена строго выполнить все резолюции Совета безопасности ООН по Северной Корее, однако отказываться от сотрудничества с этим государством не будет.

Wikimedia.org Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Об этом в интервью «Общественному телевидению Приморья» заявил посол России в КНДР Александр Мацегора. По его словам, решения Совбеза ООН — это жесткие пункты, которые ограничивают сотрудничество Москвы и Пхеньяна в экономической и финансовой областях.

Эти решения будут выполнены несмотря на то, что они «осложняют серьезно наши связи в других практических областях». Однако у России и КНДР есть направления сотрудничества, которые сохраняются.

«Какие бы процессы ни шли, позитивные или негативные, все равно Северная Корея всегда была и остается рядом с Россией», — заявил посол.

Мацегора пояснил, что Россия «обречена» быть рядом с Северной Кореей и сотрудничать с ней. Москва и Пхеньян сотрудничали и будут сотрудничать во всех отношениях и со всех точек зрения.