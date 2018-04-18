Тегеран, 18 апреля, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Правительство Ирана подписало соглашение с коллегами из Сирии и Ирака о строительстве автомагистрали, которая соединит города Тегеран, Дамаск и Багдад. Также планируется ее доведение до столицы Ливана Бейрута, сообщила газета «Аль-Кудс Аль-Араби» 18 апреля.

Marcus Wöckel Магистраль

Протяженность дороги составит около 1700 миль. За ее защиту будут отвечать войска трех государств. Строительство, начало которого запланировано через два года, возьмут на себя иранские компании.

Движение по автомагистрали будет платным, по крайней мере, в течение пяти лет, пока не покроются затраты на ее постройку. По ней будут доставляться грузы на объекты Сирии, расположенные на побережье Средиземного моря.

Согласно прогнозам экспертов, этот проект поспособствует развитию мобильности в регионе, поскольку облегчит передвижение 8−12 млн иракских и иранских граждан в Сирию и Ливан.