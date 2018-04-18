Южно-Сахалинск, 18 апреля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Зоозащитники сахалинского Фонда «Помощь животным» обратились к губернатору региона Олегу Кожемяко, прокурору области Николаю Рябову, в Роспотребнадзор и ветеринарную службу области с требованием немедленно принять меры к прекращению массового убийства лошадей в островном регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фонд помощи животным на Сахалине Гибель лошадей на Сахалине

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Зоозащитники Фонда «Помощь животным» 17 апреля выехали на место — в район села Пионер, где валяются трупы лошадей.

«После того, как мы подняли тревогу, на место приехали чиновники администрации Холмского района. Но пользы от их появления не было никакой — они даже не вышли из машины! По информации местных жителей, табун не проходит даже медосвидетельствование. Лошади дикие, к ним невозможно подойти, дать противогельминтное средство, провести вакцинацию. А ведь на Сахалине сегодня реализуются масштабные проекты в области сельского хозяйства, в том числе, связанные с разведением скота. А если из-за бесхозных, больных лошадей на острове вспыхнет эпидемия? Местные жители говорят, что ситуация продолжается не три года, а все 15 лет. Мы не можем понять, почему полиция, прокуратура, администрация района и ветеринарные службы столько лет закрывают на это глаза! Люди жалуются на то, что на трупы лошадей, лежащих в полях, к поселку выходят голодные медведи. Единственное, чего мы вчера добились, что на место приехали представители администрации Холмского района, Костромского поселкового совета, ветеринары из Холмска. Но, как я уже говорила, они даже не вышли из машин. По нашим подсчетам, в поле находились 70 живых лошадей и 40 трупов, которые разлагаются там же, где питаются живые животные. К тому же, местные жители рассказали, что лошадей, которые чудом переживают зиму, фермер забивает на мясо, а мясо продает! Забой происходит прямо в полях! Это просто какое-то средневековье!», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель Фонда «Помощь животным. Сахалин» Ксения Завадская.

Зоозащитники в своих обращениях к губернатору Сахалина, прокурору области и в другие ведомства потребовали принять экстренные меры.

«Мы также будем добиваться привлечения фермера к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными», — подчеркнула Завадская.

Сам фермер на встречу с зоозащитниками и чиновниками не явился, он прислал представителя.

«Наблюдая за встречей этого представителя с прибывшими чиновниками, мы поняли, что они в прекрасных отношениях. Поэтому надежда у нас только на губернатора и прокуратуру области», — добавила руководитель Фонда.

Губернатору Сахалина и прочим службам самое время экстренно вмешаться в ситуацию. Помимо того, что в селе Пионер растут дети, которые изо дня в день видят беспрецедентную жестокость к животным, в регионе реализуются масштабные сельскохозяйственные проекты. В рамках ТОР «Южная» создаются комплексы по производству мяса и молока, товарный скот завозят из других регионов России, а также из других государств. А рядом в полях пасется табун больных животных, которые гибнут десятками, а их трупы никто не убирает. А если на острове вспыхнет эпидемия, сельхозпредприятия в которые уже вложены миллиарды, в том числе и бюджетных рублей, могут оказаться под угрозой.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители села Пионер на Сахалине обратились в СМИ и в Фонд помощи животным с жалобой на то, что на протяжении многих лет фермер — живодер морит голодом лошадей своего табуна. Трупы животных лежат в поле. Местные жители рассказали, что сам фермер — человек очень зажиточный, помимо лошадей имеет и другой бизнес.

В июле 2017 года депутаты Госдумы РФ обратились к губернаторам российских регионов с просьбой принять меры против жестокого обращения с животными. Между тем, закон об ответственном обращении с животными в ГД РФ принимается 7 лет. Депутаты боятся расколоть общество: есть те, кто готов защищать любых животных, есть те, чьи животные мешают людям жить, а есть те, у кого, например, собаки насмерть загрызли детей.

Между тем, в УК РФ все же внесли поправки — за жестокое обращение с животными предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.