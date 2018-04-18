Стерлитамак, Башкирия, 18 апреля, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Нападение на учеников и преподавателя в школе в Стерлитамаке в Башкирии школьник совершил не с использованием холодного оружия. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

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Представитель правоохранительного ведомства уточнил, что ранения действительно наносились подростком ножом, однако он был канцелярским.

«Что касается того, как он (нападавший — прим.) пронёс бензин, будем выяснять», — цитирует ТАСС слова Хинштейна.

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Советник директора Росгвардии добавил, что в школу Стерлитамака сотрудники ведомства прибыли уже через минуту после ЧП. К моменту вневедомственной охраны Росгвардии нападавший находился без сознания.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 апреля, на учеников и преподавателя школы №1 в Башкирии было совершено нападение. Нападавший — 17-летний ученик коррекционного класса был вооружён ножом. Затем подросток разлил горючее вещество и устроил поджог. Сработала пожарная сигнализация.

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В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе учитель информатики и сам нападавший. Ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. От пожара никто не пострадал.

Следственные органы возбудили в отношении 17-летнего школьника уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения подростка.