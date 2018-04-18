Москва, 18 апреля, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В связи с блокировками Роскомнадзора российские дилеры автомашин марки Volvo испытывали 17 апреля сложности с оказанием сервисных услуг клиентам. Об этом пишет 18 апреля «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Возникшие проблемы были связаны с тем, что программное обеспечение (ПО) компании связывается с серверами с использованием IP-адреса, который попал в списки запрещённых в связи с попытками ведомства блокировать мессенджер Telegram.

Отмечается, что сервисная программа должна подключаться к бортовому компьютеру автомобиля, определять данные о возникших ошибках и связываться с центральными серверами корпорации для принятия окончательного решения по неисправности.

В настоящее время, по данным издания, проблема устранена и дилерские центры Volvo вновь получили доступ с территории РФ к базам данных компании.

Напомним, 16 апреля вследствие массового блокирования Роскомнадзором IP-адресов пострадали некоторые популярные сервисы и приложения. В частности, некоторые пользователи мессенджера Viber в России испытывали трудности со звонками в приложении. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon, связанных с блокировками.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Соответствующие предписания были разосланы операторам связи. В ведомстве заявили, что определяют VPN-сервисы и прокси-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, и оценивают, насколько широко используется данная технология.

В зависимости от результатов анализа будут «приниматься конкретные решения», сообщили в Роскомнадзоре.

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