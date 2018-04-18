Владимир, 18 апреля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Во владимирском отделении партии «Единая Россия» уверены, что действующий губернатор Светлана Орлова будет принимать участие в отборе кандидатов на пост главы региона, выборы которого должны состояться в сентябре 2018 года. Решение о выдвижении кандидатов для участия в закрытых праймериз будет принято до 8 мая.

Kremlin.ru Губернатор Владимирской области Светлана Орлова

Щепетильную для Владимирской области тему на пресс-конференции 17 апреля затронула секретарь регионального отделения партии Ольга Хохлова. Она сообщила, что претендента на пост губернатора будут выбирать актив и политсовет партии, а кандидатуры для участия в сентябрьских выборах будут представлены до 8 мая. Будут выбраны минимум два кандидата, которые поборются за право представлять «ЕР» на выборах. Причем, судя по словам политика, сомнений в том, что среди кандидатов будет и действующий губернатор, нет.

«Я считаю, что наш губернатор готова была бы поучаствовать спокойно в дискуссионных площадках, и мало было бы ей конкурентов. А может быть, даже… Она не будет участвовать в дискуссионных площадках, но пусть радуются остальные кандидаты, потому что очень сложно участвовать с такими личностями на дискуссионных площадках», — сказала Ольга Хохлова. (Цитата по «ПроВладимир»)

Сама Светлана Орлова не спешит раскрывать свои планы. В последний раз она говорила о предстоящих выборах на пресс-конференции в конце 2017 года. Но и тогда она четко не ответила на вопрос, собирается ли баллотироваться на пост губернатора.

«Я считаю, что я должна срок отработать. Второе — граждане должны решить этот вопрос, промышленные предприятия, жители области. Я по жизни никогда никуда не навязывалась. Сейчас сказать, что я буду, было бы неправильно, сейчас я выполняю свои обязанности, как положено», — заявила Светлана Орлова.

При этом связанные с другими политическими силами наблюдатели, наоборот, отмечают высокую вероятность отставки Светланы Орловой, которая может быть связана с высокой напряженностью в регионе, а также с неутихающими конфликтами между политическими элитами. Например, сейчас под следствием находятся сразу несколько высокопоставленных чиновников из команды губернатора. Это вице-губернатор Елена Мазанько, экс-заместитель Орловой Дмитрий Хвостов, бывший директор департамента природопользования Алексей Мигачев. Компанию им составляет и экс-глава ГУПа «Комбинат «Тепличный» Виктор Шляхов, который, по данным местных СМИ, является супругом бывшего пресс-секретаря губернатора Риты Шляховой.