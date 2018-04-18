Москва, 18 апреля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. В России отмечен рост урожая тепличных овощей. Так, по данным на 16 апреля 2018 года, валовой сбор тепличных овощных культур составил 182,4 тыс. тонн или на 21,7% выше уровня 2017 года (149,8 тыс. тонн), сообщили в Минсельхозе РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи

Больше всего вырос урожай томатов — 35,9 тыс. тонн или на 71,7% выше уровня 2017 года (20,9 тыс. тонн).

Огурцов за год собрали 142,8 тыс. тонн или на 13,6% выше уровня 2017 года (125,6 тыс. тонн), прочих овощных культур — 3,7 тыс. тонн или на 15,6% выше уровня 2017 года (3,2 тыс. тонн).

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Лидирует по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и кооперативах среди субъектов РФ Краснодарский край — 19,4 тыс. тонн.

Также хороший урожай овощей собран в Липецкой области — 16,0 тыс. тонн, в Татарии — 15,5 тыс. тонн, в Ставропольском крае — 13,1 тыс. тонн, Челябинской области — 9,3 тыс. тонн.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что для замещения импорта в ближайшие 5 лет необходимо построить не менее 2 тыс. гектаров современных теплиц, чтобы дополнительно произвести порядка 1 млн тонн тепличных овощей.

Напомним, ранее Ткачев заявлял, что в России можно произвести любые продукты кроме бананов и устриц.

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