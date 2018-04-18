Санкт-Петербург, 18 апреля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Петербургский парламент вмешался в семейную тяжбу между отцом и матерью, которые не могут поделить детей. Как передает 18 апреля корреспондент ИА REGNUM, Законодательное собрание обратилось к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В обращении депутаты просят Лебедева взять под личный контроль рассмотрение дел с участием несовершеннолетних детей, где определяется место жительства ребенка. «К сожалению, следует констатировать, что в нашей стране актуальна проблема ущемления прав несовершеннолетних на общение с матерью», — говорится в документе.

Далее депутаты приводят пример петербурженки Юлии Шик, которая пожаловалась в профильную комиссию Заксобрания. Сейчас Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает ее дело о расторжении брака с директором Музея стрит-арта Андреем Зайцевым и об определении места жительства детей. На данный момент суд ограничил права Юлии, оставив детей с отцом, а матери позволив видеться с 3-летним и 5-летним сыновьями лишь два часа в неделю в присутствии психолога.

«Мне в принципе не понятно, как можно распланировать данную встречу, плакать и общаться в присутствии посторонних лиц», — заявила единоросс Юлия Мартемьянова, представляя обращение.

Кроме того, суд, как утверждают депутаты, несколько раз отказывался привлечь к процессу детского омбудсмена вопреки ходатайствам Юлии Шик.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров обвинил семью председателя совета директоров Завода слоистых пластиков Дмитрия Зайцева в том, что они отобрали детей у матери.

«У мамы отбирают детей. А дедушка этих детей — директор Завода слоистых пластиков Дмитрий Зайцев. Вот его сынок, бросив жену, отбирает еще и детей. Суд не привлекает омбудсмена, направляет материалы не в государственную, а в частную экспертизу», — сказал Макаров.

Он подчеркнул, что городской парламент не пытается «давить на суд», но интересуется, например, деятельностью «адвокатессы, которая специализируется на отъеме маленьких детей у мам для богатых» родственников.

Макаров заявил, что уже написал главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову, прокурору города Сергею Литвиненко, председателю Санкт-Петербургского городского суда Алексею Лакову.

«Как можно у мамы отобрать детей? Прошу заметить, это уже не первый случай. Маму-то некому защитить, она бедная. А богатая семья вывозит детей за границу, где уже только не были 3-летний и 5-летний дети, начиная от Вены, Литвы, других стран, где есть дома», — сказал Макаров.

Он выразил уверенность, что председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев «разберется в ситуации». «Для уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой это тоже стало удивлением», — сказал Макаров.

Юлия Шик давно ведет кампанию в социальных сетях под хэштегом #андрейвернидетей. Между тем, некоторое время назад в интернете появилось сообщение от человека, называющего себя Андреем Зайцевым, в котором автор подчеркивает, что детей ни у кого не крал, «иначе уже сидел бы в тюрьме, а не писал этот пост».

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