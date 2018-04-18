Москва, 18 апреля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Возможность отказа компаний Amazon и Google от работы в России допустил 18 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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По его словам, в связи масштабной блокировкой IP-адресов, выполненной в рамках судебного запрета мессенджера Telegram, две указанные компании пострадали больше всего.

«Для Amazon и для Google это, безусловно, серьезный вызов: если рассматривать набор IP-адресов, то, например, 6 млн (заблокированных) IP Amazon — это практически половина из всех», — сказал Жаров.

Он пояснил, что российские специалисты находятся в контакте с представителями западных компаний и пытаются урегулировать вопрос, однако в результате блокировок Amazon и Google могут отказаться от работы в России.

«По большому счету они сейчас решают вопрос, будут ли работать на территории РФ или нет», — сказал Жаров.

Правда, глава Роскомнадзора подчеркнул, что западные компании ведут бизнес, в том числе на территории России, поэтому «вряд ли они захотят его лишиться».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, суд Москвы 13 апреля удовлетворил обращение Роскомнадзора, просившего ограничить доступ к информационным ресурсам, которые обеспечивает мессенджер Telegram. 17 апреля количество заблокированных IP-адресов, которые принадлежат американским компаниям Amazon и Google, превысило 18,5 млн.

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