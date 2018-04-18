Саракташ, Оренбургская область, 18 апреля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. В селе Жёлтое Саракташского района Оренбургской области родители боятся отпускать детей в местную школу. Здание образовательного учреждения находится в плачевном состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат заксобрания региона Владимир Фролов, а также в администрации Жёлтинского сельсовета.

Ветхое здание

Парламентарий отметил, что побывал на месте и своими глазами увидел всю серьёзность ситуации — крыша школы настолько дырявая, что при дождях и таянии снега протекает до первого этажа. По словам Фролова, чиновники не могут внятно сказать, является ли здание аварийным, потому что никаких инструментальных исследований не проводилось. За 41 год в школе ни разу не делался капитальный ремонт.

«В минобре мне сказали, что никаких документов к ним из Саракташского района не поступало», — сказал депутат и добавил, что потребовал обследования здания от саракташских чиновников.

Фролов подчеркнул, что при получении этих результатов поставит вопрос о том, почему не выполнен указ президента РФ — до 1 января 2018 года по России не должно быть ни одной аварийной школы.

В сельской администрации признались, что здание, действительно, ветхое. Один из родителей несколько дней не пускал своего ребёнка на учёбу в такую школу, боясь за жизнь и здоровье дочери. Школа построена в 1977 году, лет через 20−25 ремонтировали систему отопления. Крышу латали в 2008—2009 годах. Чиновники подчеркнули, что о ситуации известно администрации Саракташского района, а также министерству образования области. Обещан текущий ремонт здания в 2018 году и капитальный ремонт в 2019 году. В администрации сельсовета отметили, что ремонт обещают с 2016 года.

В минобре региона обратили особое внимание на то, что за состоянием школ должны следить органы местного самоуправления, на балансе которых находятся образовательные учреждения. Но каждая ситуация требует индивидуального рассмотрения.

Стоит отметить, что Жёлтинская школа не является малокомплектной. В ней учатся 110 детей. Ближайшие школы находятся в 8 км (в Беляевском районе) и в 20 км (в селе Воздвиженское).

Добавим, в период 2008—2017 годов на строительство и реконструкцию школ выделялось 13,78 миллиарда рублей. Построено 13 новых школ (на 8066 учащихся) и реконструировано (практически построено заново) пять школ (на 906 учащихся). В 2017 году капитальный ремонт проведён в восьми школах. На эти цели из областного бюджета было направлено 150 млн рублей, из муниципальных — 5,1 млн рублей.

В 2017—2018 годах в регионе работает 857 школ, которые посещают 220,6 тыс. детей. Образовательное пространство Оренбуржья на 78,2% (670 школ) состоит из сельских школ, где учатся 40,4% детей.