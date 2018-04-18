Улан-Удэ, 18 апреля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Ситуация в Тункинском районе Бурятии обострилась до предела и потребовала серьёзного вмешательства, в том числе со стороны региональных властей.

Скриншот со страницы А. Цыденова в Facebook Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию в Тункинском районе

«Затянувшееся противостояние в районе и его активизация, а также вовлечённость в конфликт всё большего количества разных участников требует соответствующих решений. По моей просьбе состоялась встреча с министром внутренних дел России В. А. Колокольцевым. По итогам встречи развитие ситуации в республике взято на контроль МВД России», — написал поздно вечером 17 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

По словам Цыденова, ему пришлось отменить ранее запланированный отпуск из-за этой ситуации. Что конкретно происходит в Тункинском районе, из сообщения главы республики непонятно. Он лишь подчёркивает, что «политические и иные разбирательства между ветвями власти должны проходить в рамках закона и не задевать жителей района».

«В четверг в Тункинском районе проведу встречу с жителями района, а также с администрацией и райсоветом. Каждый, кто раскачивает ситуацию, будет удостоен «пристального внимания», — резюмировал Цыденов.

Как сегодня, 18 апреля, сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией, всё началось после выборов главы Тункинского района, состоявшихся в феврале 2016 года:

«Долгое время Тункинским районом руководил Андрей Самаринов. На выборы главы района два года назад был выдвинут его ставленник Аламжи Сыренов(в настоящее время является председателем совета депутатов Тункинского района — прим. ИА REGNUM ). Однако он проиграл кандидату-самовыдвиженцу Ивану Альхееву. Но поскольку райсовет состоял из людей предыдущей власти, начались, так скажем, политические игры. Райсовет блокировал решения главы района, ставил неудовлетворительные оценки его работе. Иван Альхеев, в свою очередь, подал заявление о роспуске райсовета в связи с нарушением ряда процедур. По сути, в районе сейчас идёт передел власти. Что касается главы Бурятии Алексея Цыденова, он не поддерживает ни одну из сторон. Он пытался их примирить, но противостояние не прекращается. При этом конфликт мешает развитию самого района, не поддерживается простыми жителями. В связи с этим глава уделяет Тункинскому району повышенное внимание. Не исключается возможность принятия жёстких решений в отношении обеих сторон локального конфликта».

Между тем некоторые подробности ситуации раскрывают местные СМИ. Например, как сообщает «Байкал-Dailу», Иван Альхеев находится под следствием: в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (в республиканском СУ СКР подтвердили, что дело в отношении главы района расследуется, однако подробности сообщать отказались — прим. ИА REGNUM ). Райсовет парализован и находится в подвешенном состоянии. В ноябре 2017 года районный суд принял решение о роспуске райсовета по иску администрации Тунки. А сам Аламжи Сыренов судится с и. о. главы района Алдаром Эрдынеевым (на сайте районной администрации значится как первый заместитель главы района — прим. ИА REGNUM ). Законопроект о роспуске Тункинского райсовета Народный Хурал (парламент Бурятии — прим. ИА REGNUM ) должен рассмотреть на очередной сессии: документ в парламент внёс лично Алексей Цыденов.

В апреле текущего года в информационном поле Бурятии появилась информация о том, что в регионе даже был проведён шаманский обряд, посвящённый «избавлению от главы района Ивана Альхеева». И якобы Альхеев обратился в полицию «в связи с угрозой жизни и здоровью после проведённого шаманского обряда». Однако заместитель Альхеева Алдар Эрдынеев эту информацию опроверг.

Напомним, выборы главы Тункинского района Бурятии состоялись 7 февраля 2016 года. Победу одержал самовыдвиженец Иван Альхеев. Он получил 50,24% голосов (5861). Его основного соперника — Аламжи Сыренова — поддержали 46,62% избирателей (5439). Сыренов выдвигался от «Единой России».

Тункинский район Бурятии известен своими курортами. На территории района находится множество лечебных минеральных источников. Площадь района — 11,8 тыс. км². Население — порядка 20,8 тыс. человек.