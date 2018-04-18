Киев, 18 апреля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сделал сенсационное заявление — уже в ближайшем будущем природный газ как ресурс будет обесцениваться. Заявление министра приводит пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я считаю, что очень быстро — мы, возможно, даже не осознаем, насколько быстро, в списке приоритетов необходимости или ценности газ как ресурс будет обесцениваться. Это, мне кажется, будет кардинально другой ответ российской агрессии», — подчеркнул он.

В качестве аргумента своей позиции Семерак заявил, что со следующего года Всемирный банк перестает поддерживать любые проекты, направленные на развитие инфраструктуры или добычи ископаемого топлива, а ведущие мировые страны, в том числе имеющие серьезные запасы ресурсов, уже сейчас «строят свою новую энергетическую стратегию на возобновляемых источниках энергии».

Украинский эксперт Юрий Корольчук в своем комментарии сегодня, 18 апреля, сравнивает Семерака с Винни Пухом, «у которого в голове опилки».

«Не знаю, что там в голове у наших министров, но подозреваю, что у министра экологии Семерака ситуация очень напоминает Винни Пуха… Семерак считает, что газ скоро обесценится, его просто не будет, и все перейдут на дрова или «опилки». Такая уверенность имеет под собой глубокую политическую подоплеку. Как вы догадались, речь идет о «российской агрессии». Ну не может уважающий себя министр — пусть и с «опилками» в голове — не вспомнить «агрессора». Однако, статистические данные говорят нам другое. И, соответственно, уверенность Семерака, что газ скоро обесценится, вызывает вопрос об интеллектуальном соответствии должности такого члена Кабмина», — комментирует Корольчук.

Специалист напоминает, что сейчас 27% энергобаланса ЕС составляют угольные ТЭС, и именно их Европа хочет закрыть вообще до 2030 года, а вот газовая генерация имеет пока 14% энергобаланса и с каждым годом будет расти.

«Уход от угля предусматривает наращивание исключительно одного вида потребления — газа, газа и еще раз газа. И боюсь, что для Семерака самое страшное — газ этот будет не американского происхождения, а из России. Слышу, как слёзы отчаяния текут по щекам Семерака. Но, это факт — газ будет только дорожать, становиться ценным ресурсом», — иронизирует эксперт.

ИА REGNUM отмечает, что и на Украине по итогам первого квартала текущего года промышленные предприятия увеличили потребление природного газа на 35%, с 3,1 млрд кубометров (аппг) до 4,2 млрд кубометров. Общее потребление газа в стране за этот период увеличилось на 6,9% — до 14 млрд кубометров. По итогам 2017 года транзит российского газа через Украину составил рекордный за последние восемь лет объем — 93,5 млрд кубометров.