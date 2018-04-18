Стерлитамак, Башкирия, 18 апреля, 2018, 10:57 — ИА Регнум. 17-летний подросток, устроивший нападение на учеников и учителя в школе Стерлитамака, не состоял на учете в правоохранительных органах. Об этом сообщил представитель комиссии по делам несовершеннолетних города Стерлитамак в интервью РИА «Новости».

Maarten Van Damme Окровавленный нож

"Он не состоял на учете в полиции по правонарушениям, по предварительным данным, воспитывался в хорошей семье, — сказал источник. — Сейчас наши специалисты тоже работают на месте, выясняют обстоятельства и причины, по которым ребенок пошел на такой поступок».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля ученик коррекционного класса напал на учеников школы №1 в Башкирии. 17-летний нападавший был вооружен ножом.

В результате инцидента пострадали 4 человека, в том числе учитель информатики и сам нападавший.

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