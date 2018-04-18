Москва, 18 апреля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем приветствии участников VI Международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии, которая открылась в Москве 18 апреля, назвал вирус иммунодефицита глобальной проблемой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

По его словам, с этой серьезной болезнью сталкиваются все страны мира. Для борьбы с ней уже многое сделано, однако нужно необходимо внедрять современные технологии в программы профилактики и совершенствовать эпидемиологический контроль и надзор за распространением ВИЧ-инфекции.

Также в числе мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией Медведев назвал повышение качества лечения и расширение медико-социальной поддержки людей, живущих с ВИЧ.

Россия, уточнил премьер-министр, активно борется с болезнью: финансирование профильных программ увеличивается ежегодно. Кроме того, РФ оказывает помощь и содействие странам Восточной Европы и Центральной Азии в борьбе с инфекцией.

«Уверен, что конференция даст возможность участникам обменяться опытом, знаниями, поможет найти новые решения для эффективной борьбы с ВИЧ-инфекцией», — заключил премьер.

Напомним, конференция, в которой примут участие более 3 тыс. делегатов из более чем 50 стран, пройдет в Москве с 18 по 20 апреля. Организовали форум Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу и Роспотребнадзор.