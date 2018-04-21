Ногинск, Московская область, 21 апреля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. На базе ногинского спасательного центра МЧС России 21 апреля состоятся ежегодные весенние учения Liza Alert. В них примут участие как действующие члены поисково-спасательного отряда, так и новички.

Александр Сайганов Ориентировки — основной инструмент поиска людей и они очень эффективны

Всего в сборах поучаствуют около 500 человек, в том числе представители МЧС. Тех, кто впервые столкнется с подобным опытом, обучат базовым навыкам, необходимым в поисках. Среди них — работа штаба, использование навигатора, компаса и рации, оказание первой помощи, картография, техники поиска в лесу и в городе, а также эвакуация. Более продвинутых участников отряда обучат следопытству, взаимодействию с поисковыми собаками и управлению квадрокоптерами.

Александр Сайганов Начало операции по поиску ребенка в природной среде

Всем, кто хочет принять участие в весенних сборах, необходимо взять с собой одежду по погоде. В частности, обувь должна быть только высокой. Кроссовки не приветствуются, так как в лесу стоит вода. Также обязательно взять с собой защитную одежду от дождя и головные уборы. Часть этапов будет проходить в помещениях, поэтому участникам нужно взять с собой еще и бахилы.

В ходе учений запланирован обед, который будут централизованно готовить на полевой кухне. Чтобы не остаться голодным, участникам нужно принести гречку, тушенку и сладости к чаю.

Учения проводятся для добровольцев, достигших 18 лет. Однако в сборах могут принять участие и дети от 12 лет и старше. Единственное условие — они должны быть в сопровождении взрослых, которые будут нести ответственность за жизнь несовершеннолетнего.

Александр Сайганов Волонтеры густой цепью прочесывают густую траву рядом с местом пропажи ребенка

История создания поисково-спасательного отряда Liza Alert берет своё начало в 2010 году. В сентябре того года в Орехово-Зуево пропала пятилетняя Лиза Ф., которую практически никто не искал в течение пяти дней. Лишь когда информация о её исчезновении попала в интернет, сотни неравнодушных людей отправились на поиски ребенка. Лизу нашли спустя еще пять дней мёртвой — девочка умерла на девятый день от переохлаждения.

После этой истории простые люди, откликнувшиеся на крик о помощи, решили объединиться и создать поисково-спасательный отряд, чтобы избежать подобных ситуаций. В октябре 2010 года был создан Liza Alert, названный в честь погибшей девочки.